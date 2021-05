Mapas do Confinamento - Artistas e autores lusófonos unem-se em projeto

O que fizeram, durante este ano de pandemia, os escritores, artistas plásticos, ilustradores e fotógrafos que têm como ponto comum a língua portuguesa? É a essa questão que tenta responder este projeto - Mapas do Confinamento, com o apoio da Fundação Gulbenkian, nasceu de uma ideia de dois amigos, Gabriela Ruivo Trindade e Nuno Gomes Garcia, ambos escritores portugueses a viver fora do país.

O projeto tem já a colaboração de cerca de 110 autores e artistas de todos os países lusófonos e das diásporas. Além do site e das páginas nas redes sociais, Mapas do Confinamento é também uma revista (por enquanto apenas em formato digital) e, possivelmente, num futuro próximo, um ou mais livros.

Veja aqui as entrevistas com os dois mentores do projeto e com o escritor angolano Lopito Feijóo, um dos participantes.