Esta quarta-feira poderá ver-se a maior Super Lua do ano. Uma situação excecional que ocorre no mesmo dia de um eclipse lunar total, quase invisível em países como Portugal por ter começado perto do meio-dia, hora de Lisboa.

que se poderá ver, esta noite, é uma gigante Lua vermelha. Jim Garvin, cientista-chefe da NASA, explica que "q__uando essa geometria particular coincide com o facto de a Terra bloquear o Sol isso faz escurecer a Lua porque não há luz solar, diretamente, sobre ela. Por isso, temos esta situação especial, esta Super Lua de sangue mas o que vemos é o efeito, na Lua,__ do Sol a pôr-se e a nascer em múltiplos lugares, à medida que a Terra passa através da sombra do Sol".

Sol, Terra e a Lua estiveram, perfeitamente, alinhados durante este eclipse. Durante a noite, a Terra estará muito perto da lua, cheia, o que criará essa ilusão de lua gigante.