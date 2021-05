"Falha nos travões" provocou acidente com teleférico em Itália

Três detidos depois do acidente com um teleférico que fez 14 vítimas mortais, na região de Piamonte, em Itália. Segundo a investigação, foi colocada uma peça no travão, para reparar temporariamente o sistema - impedindo a ativação da travagem depois da rutura do cabo principal. A peça foi colocada no travão, para evitar mais interrupções no serviço do funicular. A investigação está a ser conduzida pela procuradora do distrito de Verbania que disse que os detidos tinham conhecimento das falhas nos travões de segurança.

É evidente que o cabo principal partiu - é um facto apurado. O sistema de travagem não funcionou; o sistema que bloqueia a cabina no cabo de suporte de carga, que é um sistema que funciona em caso de emergência e deve funcionar em emergências - em caso de acidente, como a quebra do cabo. Olimpia Bossi Procuradoria de Verbania

Depois da rutura do cabo principal no domingo, o teleférico deslizou pela linha e despenhou-se no chão; rolando pela ainda encosta da montanha até embater contra algumas árvores. O único sobrevivente do acidente, um rapaz de 5 anos, continua hospitalizado em estado crítico.