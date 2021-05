Grécia reforça fronteira com a Turquia

As autoridades na Grécia reforçaram os controlos na fronteira com a Turquia, em particular na zona do vale do Evros. O objetivo deste reforço é impedir que se repitam cenas de entrada em massa de migrantes vindos da Turquia. Entre os novos apetrechos estão uma nova cerca, canhões sonoros, novos blindados e drones.

Esta face mais mais musculada do Estado grego não agrada a todos. Patrick Breyer é eurodeputado, eleito pelo partido pirata da Alemanha: "O que vemos nas fronteiras e no tratamento de cidadãos estrangeiros em geral é que este é um terreno de testes para tecnologias que são depois usadas também contra europeus", diz.

Já o líder da autarquia de Poros e Ferres, Athanasios Pemousis, diz que os migrantes constituem uma ameaça e estas medidas são adequadas, já que teme a repetição de confrontos como os de março do ano passado: "Temos um vizinho que é sempre agressivo, cuja postura nunca é de compromisso, mas de agressão. Por isso apostamos na defesa e temos de nos defender".

Todo este dispositivo tem vindo a ser testado ao longo dos meses da pandemia, em que o movimento na fronteira esteve mais calmo. Com o fim de várias restrições, as autoridades preparam-se agora para um aumento no número de pessoas a tentar passar a fronteira.