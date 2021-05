Greenpeace France bloqueia cargeiro

A Greenpeace France bloqueou um navio de carga no porto de Sète, França, no sábado, para protestar contra a falta de ação do governo gaulês em relação às alterações climáticas. A ação começou na sexta-feira e continuou no sábado com 50 ativistas franceses, alemães e holandeses, a bloquearem um cargueiro, chegado do Brasil, quando este tentava entrar no porto.