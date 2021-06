Começou a Volta à Europa em bicicletas elétricas solares

Está na estrada a "Sun Trip Europe", uma corrida de bicicletas com motor elétrico alimentado por células fotovoltaicas, que inclui participantes de mobilidade reduzida e que pretende promover um futuro mais amigo do ambiente.

É a quarta edição desta "viagem solar pela Europa", com passagem estimada em mais de 30 países, incluindo Portugal, numa extensão de mais de 10 mil quilómetros.

Florian Bailly, o organizador da "Sun Trip Europe" contou à Euronews serem "cerca de 30 as bicicletas que partiram esta terça-feira de manhã de Lyon (França) rumo a Bruxelas (Bélgica)".

"É o início do prólogo. A Sun Trip Europe vai percorrer mais de 10 mil quilómetros por toda a Europa. De Bruxelas a Riga, na Letónia. De Riga a Constança, na Roménia. De Constança seguem para Itália, no Passo do Stelvio. Depois será Espanha, no Pico Veleta. Segue-se o Porto, em Portugal, e a chegada a Lyon", detalhou Florian Bailly.

Esta iniciativa conta com o apoio da Comissão Europeia e é vista como um reflexo dos ideais e dos objetivos ambientais estabelecidos pelos "27".

O porta-voz da comissão Europeia em França, Ferrán Tarradellas Espuny, descreve esta "Volta a Europa de bicicleta" como "muito importante" porque "mostra a diversidade da União Europeia, que se percebe igualmente em cada uma das bicicletas, também diferentes" e porque "está perfeitamente em linha com os objetivos do Acordo Verde Europeu".

"O Acordo Verde Europeu procura fazer da Europa o primeiro continente neutro em termos climáticos até 2050 e isto significa que temos de mudar os nossos modos de transporte e baseá-los em energias limpas e emissões zero de CO2. A viagem proposta por esta prova é uma afirmação do tipo de transporte e de energia que queremos na Europa para o futuro", afirmou Ferrán Tarradellas Espuny.

Um entusiasta da mobilidade com energia limpa, o autarca ecologista de Lyon, Grégory Doucet, também vê nesta "Sun Trip Europe" uma possibilidade de se "ir ao encontro de todos os europeus e europeias, a cada dia, com etapas diferentes, com toda esta diversidade de mulheres, de homens, de pessoas com mobilidade reduzida que procuram ir também ao encontro da diversidade europeia".

"É simplesmente uma magnifica aventura humana. É exatamente a imagem da Europa que desejamos ver no futuro", sublinhou Grégory Doucet.

Os ciclistas "movidos" a Sol já partiram de Lyon. Têm 12 dias para chegar a Bruxelas, onde a partida oficial está marcada para 15 de junho.

Cada participante pode depois escolher o percurso, tendo apenas de respeitar as cinco escalas obrigatórias, incluindo a de Portugal, e evitar os trajetos proibidos pela organização por motivos de segurança.

A chegada à meta, de novo em Lyon, está prevista entre 29 de agosto e 4 de setembro.