Sete caminhadas inesquecíveis na Sérvia

As encostas montanhosas da Sérvia e os longos e sinuosos rios são um presente para os caminhantes, oferecendo grandes extensões de paisagens inexploradas para explorar a pé. Há trilhos que se adaptam ao mais duro dos aventureiros, com subidas íngremes e escarpadas e paisagens eletrizantes de desfiladeiros. Para quem prefere trilhos mais fáceis, existem caminhos suaves para além dos mosteiros, vinhedos e cascatas a descobrir.

Independentemente do seu ritmo, as vistas, os sons e os aromas da maravilhosa natureza selvagem deste país não serão esquecidos depressa.

1) O melhor para apreciar quedas de água: Babin Zub

A cordilheira de Stara Planina da Sérvia Oriental é uma das favoritas dos caminhantes que se conhecem porque, apesar de estar salpicada de belas quedas de água, riachos frios e aldeias cénicas, continua em grande parte por descobrir pelos turistas. Babin Zub, no lado sudoeste, significa "dente da avó" devido às superfícies corroídas das rochas no pico. Pode-se escalar durante os meses de primavera e verão, transformando-se numa estância de esqui no inverno, e oferece algumas das melhores vistas da cadeia montanhosa.

Babin Zub em Stara Planina, Sérvia Stemberovi

2) O melhor para caminhadas lendárias: Monte Rtanj

O turbilhão de mitos e lendas em torno do Monte Rtanj atrai visitantes há décadas - diz-se que é uma base alienígena, uma pirâmide disfarçada por florestas e o lar de um poderoso feiticeiro. Pensa-se que as ervas que crescem nas encostas das montanhas têm propriedades curativas e são utilizadas para fazer o famoso chá Rtanj, por isso aproveite a oportunidade para experimentar uma chávena restauradora enquanto estiver aqui. Há pouca sombra a ser encontrada, por isso muitos caminhantes partem à meia-noite para uma caminhada noturna que termina com vistas gloriosas ao nascer do sol no cume.

3) O melhor para os fenómenos naturais: Os Portões de Vratna

Os Portões de Vratna são uma visão intrigante para os caminhantes na Sérvia Oriental. Trilhos florestais sinalizados levam a subir a colina do Mosteiro de Vratna até três enormes arcos de pedra, de forma natural. Os dois primeiros, chamados Porta Pequena e Porta Grande, são fáceis de alcançar, enquanto o caminho para a terceira - Porta Seca - é muito mais desafiante. Ovelhas e veados selvagens podem frequentemente ser vistos nestes percursos, por isso mantenha os olhos bem abertos.

4) O melhor para um desafio difícil: Montanhas de Svrljig

Um dos locais mais difíceis de percorrer na Sérvia é a cordilheira de Svrljig, com um nível de aptidão decente exigido para a maioria das trilhas. O pagamento é enorme, no entanto: Paz e sossego abençoados, enquanto desfruta dos infindáveis céus abertos e da paisagem florestal arrebatadora.

Há algumas rotas que podem ser feitas num único dia de excursão, mas para os caminhantes mais experientes, há uma rota maravilhosa de longa distância que leva cerca de cinco dias, acolhendo fortalezas, nascentes e aldeias, acampando durante a noite ao longo do caminho.

5) O melhor para visitas ao mosteiro: Ovčar-Kablar

O desfiladeiro de Ovčar-Kablar é um lugar dramaticamente bonito para caminhar, com penhascos íngremes de calcário que se estendem para o céu acima do rio Morava Ocidental curvado. Esta parte pacífica do mundo é também conhecida como a Montanha Sagrada da Sérvia, uma vez que existem dez mosteiros na região, que fazem com que seja bem-vinda uma parada para descansar num dia de lazer. Há também um belo spa na aldeia vizinha Ovčar Banja que oferece massagens, tratamentos e um mergulho restaurador em piscinas de água termal.

Mosteiro de Sretenje, no desfiladeiro Ovčar-Kablar Cvetinovic Dejan via Wikimedia Commons

6) O melhor para explorar cavernas: Desfiladeiro de Lazar

A Sérvia Oriental é a casa do vertiginoso Desfiladeiro de Lazar, o mais profundo e mais longo do país. Há inúmeras rotas a explorar, desde as mais fáceis até às mais desafiantes, pelo que é uma boa ideia pedir conselhos antes de partir.

Um verdadeiro ponto alto de qualquer caminhada nesta área é a oportunidade de explorar as antigas cavernas. Existem mais de 200 perto da aldeia de Zlot, a maior das quais é a Gruta de Lazar, com 9,4 quilómetros de comprimento. Aventure-se no interior para explorar o trecho que foi tornado acessível aos turistas, onde pode visitar uma série de imponentes salões de cavernas vestidos com estalagmites gigantes e estalactites.

Gruta de Lazar perto da cidade de Zlot, no município de Bor, no leste da Sérvia. Dalibor Tomic de Zajecar, Sérvia Dalibor Tomic via Wikimedia Commons

7) O melhor para caminhadas relaxantes: Fruška Gora

A pouco mais de meia hora de carro para sul de Novi Sad, as colinas verdejantes e os caminhos florestais do Parque Nacional de Fruška Gora são uma escolha popular para as pessoas da cidade que precisam de um passeio na natureza para restaurar a alma. As trilhas são bem marcadas e, na sua maioria, fáceis em vez de extenuantes.