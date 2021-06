G7 promete distribuição justa de vacinas

O acesso global e justo às vacinas contra a covid-19 será um dos pontos-chave da cimeira do G7. A preocupação com a fatia mais vulnerável da população mundial foi partilhada pelos ministros da Saúde do grupo dos sete, reunidos em Oxford para preparar o encontro dos chefes de Estado e Governo da próxima semana. Os EUA, que já contribuiram com quatro mil milhões de dólares para o programa COVAX, prometem fazer ainda mais.

Jeff Zients, coordenador da resposta à covid-19 da Casa Branca, reforçou o "compromisso de partilhar 80 milhões de doses até fim de junho. Isto é cinco vezes mais do que qualquer outro país está disposto a partilhar. Estas 80 milhões de doses representam 13% do total de vacinas produzidas pelos Estados Unidos. Iremos continuar a doar vacinas ao longo do verão à medida que a produção ficar disponível."

O encontro teve lugar no berço da vacina produzida pela AstraZeneca, farmacêutica britânica que continua com dificuldades para assegurar a distribuição do fármaco na União Europeia. Tem valido a solidariedade entre países, e esta quinta-feira a Eslovénia recebeu mais de 300 mil doses da Hungria num esforço para acelerar a campanha de vacinação no país.