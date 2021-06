Peregrinos voltam ao Caminho de Santiago

Os grupos de peregrinos estão de volta ao Caminho de Santiago, depois de um ano de interrupção devido à pandemia da Covid-19.

Muitos europeus, provenientes de vários países, suspendem a sua vida quotidiana e percorrem, durante dias ou semanas, as várias rotas que vão dar à catedral medieval de Santiago de Compostela, na província espanhola da Galiza.

Laura, Carmen e Maria Del Mar são três amigas que seguem as rotas marcadas pela famosa concha de vieira. Para elas, esta caminhada permite-lhes pensar e dar valor às coisas positivas da vida.

Além da caminhada física, esta acaba por ser também, segunda estas peregrinas, uma viagem espiritual e de autoconhecimento.

A peregrinação de 2021 ocorre numa altura em que o mundo luta, pelo segundo ano consecutivo, contra a pandemia causada pelo novo coronavírus. Uma doença que já fez mais de três milhões de mortos em todo o mundo.

Para o peregrino Vladimir Vala, as pessoas foram obrigadas a abrandar o ritmo de vida, a auto conhecerem-se e a refletir sobre os objetivos para as suas vidas. Para este peregrino, isso poderia levar a que, tal como ele, muitos percorressem o Caminho de Santiago. Ele conta que foi um caminho solitário e que se cruzou com sete peregrinos ao longo do Caminho Primitivo.

Em 2021 celebra-se, ainda, o Ano Jacobeu ou Ano Jubilar, que é celebrado quando a festividade do Apóstolo Santiago, que ocorre no dia 25 de julho, coincide com um domingo.