Portugal e Espanha na corrida à organização do Mundial 2030

Portugal e Espanha apresentaram, oficialmente, uma candidatura conjunta à organização do Campeonato do Mundo de Futebol FIFA 2030, no Estádio Metropolitano de Wanda, em Madrid.

Um evento presidido pelo Rei de Espanha, Felipe II, e pelo Presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa.

Durante a cerimónia o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, o seu homólogo português, António Costa, e os presidentes das federações de futebol dos dois países firmaram os acordos que tornam real a parceria.

Um evento que se realizou antes de um jogo amigável entre Espanha e Portugal. Um encontro que terminou com um empate a zero, o quarto consecutivo, entre os dois Estados da Península Ibérica.

O próximo particular de Portugal será frente a Israel, a 9 de junho. Trata-se do último jogo antes da jornada inaugural do Grupo F do Europeu de Futebol, onde a equipa lusa defrontará a Hungria.

Espanha terá pela frente a Lituânia, no último amigável, e a Suécia no arranque do Grupo E.

Recordo que Portugal é campeão da Europa de Futebol. Título que guardou durante mais um ano já que o campeonato, que deveria ter decorrido no ano passado, foi adiado devido à pandemia. Situação inédita na história deste campeonato europeu de futebol.