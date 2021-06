Parada do orgulho LGBT+ volta às ruas de Provincetown

no comment

A cidade de Provincetown, no estado norte-americano de Massachusetts, volta a encher-se de cor, música e folia para mais uma Parada do Orgulho LGBT+, depois de um interregno de um ano devido às restrições impostas em 2020 para combater a pandemia do novo coronavírus.

"Estamos de volta! E gostamos de dizer que estamos a tentar requeerificar Provincetown", diz o diretor executivo do Provincetown Business Guild.