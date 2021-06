Manada de elefantes invade zona residencial na China

Uma manada de quinze elefantes selvagens vagueia nos subúrbios de Kunming, uma cidade da província de Yuann, no sudoeste da China.

A manada, de 15 elementos, entrou na zona habitada depois de uma viagem de 500 km e está a aterrorizar as populações e deixar preocupadas as autoridades.

Os paquidermes têm estado a ser vigiados com recurso a veículos terrestres e drones. Parecem saudáveis, mas desconhece-se porque deixaram a área em que viviam.

De acordo com a CCTV, a televisão estatal, a chuva e as temperaturas mais baixas impediram os elefantes de se deslocarem para longe e confinaram-nos a uma pequena área no município de Xiyang, no distrito de Jinning.

Um dos machos da manada abandonou o grupo e deslocou cerca de 1,5 km para fora da área povoada, mas também não se conhecem as razões desse comportamento. A partida do elefante macho levou as autoridades locais a reestudar as possíveis rotas de viagem da manada e a atualizar os planos de contingência

Até agora os elefantes - seis fêmeas e três machos adultos, três juvenis e três crias - não atacaram pessoas, mas já destruíram colheitas no valor de mais de um milhão de dólares.