Ações pelo Clima à margem da G7

Joe Biden e Boris Johnson em versão insuflável na Cornualha, no extremo sudoeste de Inglaterra: é uma das ações pensadas pela coligação "Crack the Crisis", que reúne associações ambientalistas britânicas, com o objetivo de apelar a uma mudança de direção nas políticas dos dirigentes reunidos no G7.

Ruth Valerio, coligação "Crack the Crisis":"Sabemos que a via que é atualmente seguida leva-nos na má direção. Prejudica as pessoas, a natureza e as economias, que estão em queda. É preciso seguir outra direção. Temos de traba__lhar juntos para construir uma sociedade sustentável, verde, viável e justa."

Outra ação chamativa, uma enorme escultura com as caras dos líderes do G7 realizada a partir de "lixo" eletrónico e apelidada de "Monte Recyclemore", uma alusão ao famoso Monte Rushmore nos Estados Unidos.

Joe Rush, artista:"Tentemos encontrar e construir coisas que possamos reparar, coisas que durem mais tempo. Não devemos tentar ter sempre a última novidade. Encontremos uma forma de lidar com isto antes de nos encontrarmos soterrados nisto tudo."

A escultura foi edificada na praia de Carbis Bay em frente ao hotel onde decorre a cimeira. Os habitantes da pequena localidade da Cornualha também se juntaram ao protestos, pendurando nomeadamente cartazes nas suas casas. Nesta zona costeira, particularmente frágil face à subida das águas e à erosão, as alterações climáticas são uma forte preocupação.