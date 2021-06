O museu das ilusões na Croácia

no comment

Um museu croata de ilusões onde os visitantes podem estimular as células cerebrais tornou-se num grande sucesso e apostou no franchising em todo o mundo. Os visitantes podem ver as suas cabeças colocadas numa bandeja ou posar para uma fotografia enquanto andam pelo teto, graças a várias ilusões de ótica. O sucesso em Zagreb levou à expansão. Hoje existem 30 museus em todo o mundo, incluindo em lugares tão distantes como Nova Iorque, Dubai e Kuala Lumpur.