Campeonato Europeu de Futebol ao rubro em Budapeste

A zona oficial dedicada aos fãs do Euro abriu em Budapeste, com o Castelo de Vajdahunyad como pano de fundo - até 11.000 pessoas podem assistir ao Campeonato Europeu de Futebol em ecrãs gigantes. A zona de fãs é uma "extensão" da Arena Puskás e uma porta-voz da FanZone salientou que o evento é para todos, e não apenas para os fanáticos.

É para qualquer pessoa que queira entrar no ambiente aqui antes do jogo e que se dirija para a Arena Puskás porque tem bilhetes, ou para aqueles que não têm bilhetes mas querem aproveitar a oportunidade de diversão com outras pessoas, amigos e conhecidos como uma espécie de experiência comunitária. Zsuzsa Csisztu Porta-voz FanZone - Budapeste

As precauções devido à situação sanitária estão a ser estritamente supervisionadas nos locais de jogo e também na zona dos adeptos. Para assegurar uma admissão sem problemas, qualquer pessoa com bilhetes para um jogo vai precisar de uma pulseira, que só pode ser levantada com prova de imunidade no dia do jogo ou no dia anterior.

É necessária uma maior cautela nos jogos de futebol. Estejamos felizes pela realização dos jogos, por haver espectadores e por Budapeste poder receber um jogo de casa cheia. Haverá cerca de 50 mil adeptos húngaros nas bancadas contra Portugal. Jenő Sipos Porta-voz da Federação Húngara de Futebol

A pulseira da arena também será aceite na Zona dedicada aos adeptos de Városmajor - onde a entrada é livre, mas a prova de imunidade é necessária juntamente com a identificação. A zona exterior, que é utilizada como pista de gelo artificial no inverno, estará aberta das 11h00 às 23h00 durante um mês inteiro, incluindo feriados. Tudo em honra do Euro.