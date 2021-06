Descoberta de corpo de criança desaparecida motiva protestos em Espanha

no comment

Milhares de pessoas saíram às ruas de Barcelona, na noite de sexta-feira (11 de junho), em protesto contra a violência contra mulheres e crianças depois da descoberta do corpo de uma criança levada pelo seu pai, há umas semanas, sem a permissão da mãe.

Espanha ficou em estado de choque depois de os investigadores terem encontrado o corpo da pequena Olívia num saco, no fundo do mar, nas Ilhas Canárias.

As autoridades encontraram, ainda, outro saco semelhante, que estava vazio. Prosseguem as buscas pelo corpo de Anna, de um ano de idade e do seu pai, Tomás Gimeno.

Várias figuras políticas e grupos da sociedade civil condenaram, na sexta-feira, a morte de Olivia e mostraram apoio à mãe das raparigas, Beatriz Zimmermann.

Gimeno e as raparigas desapareceram a 27 de abril em Tenerife, a maior ilha do arquipélago ao largo da África Ocidental.

A mãe, que está divorciada do pai das raparigas, alegou que Tomás Gimeno ter-lhe-á dito que ela nunca mais as voltaria a ver.