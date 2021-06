Meio ambiente e vacinas dominam cimeira do G7

A Rainha Isabel II recebeu os líderes do G7 no condado inglês da Cornualha, no Projeto Eden, um complexo com estufas gigantes, que abrigam espécies trazidas de todo o mundo.

A defesa do meio ambiente e da biodiversidade global é um dos temas que irão ser discutidos este fim de semana durante a cimeira. Os líderes dos sete países mais ricos do mundo estabeleceram um acordo para proteger, pelo menos 30 por cento das terras e dos oceanos do mundo, até 2030.

O Príncipe Carlos fez questão de sublinhar que a luta contra a pandemia da Covid-19 é um exemplo "da escala e da enorme rapidez com que a comunidade global pode enfrentar as crises quando se combinam a vontade política com a engenhosidade empresarial e a mobilização pública." O herdeiro da coroa britânica concluiu que se foi possível fazê-lo para combater a pandemia então, deve ser feito também para a defesa do planeta.

Além das alterações climáticas e defesa do meio ambiente, são vários os temas em cima da mesa durante o encontro dos líderes da Alemanha, França, Itália, Reino Unido, Japão, Canadá e Estados Unidos da América. Exemplo disso, é o relacionamento com a China.

Quanto ao combate contra a pandemia, Boris Johnson e Joe Biden prometeram que os líderes do G-7 se comprometeriam a doar mil milhões de doses de vacina contra a Covid-19 aos países mais desfavorecidos.