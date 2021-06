"A Europa podia ter uma boa relação com o Irão"

Na próxima sexta-feira, os iranianos escolhem o novo presidente depois de uma campanha sem entusiasmo e marcada pela pandemia e por críticas de vários candidatos que foram afastados da corrida. Numa entrevista exclusiva à Euronews, o antigo presidente, Mahmoud Ahmadinejad disse que tinha o apoio do povo.

“Milhões de pessoas de todo o país vieram a minha casa em grupos e enviaram cartas e mensagens. Insistiram para que eu participasse nesta eleição. Eu quis responder ao pedido das pessoas. Aceitei ser candidato. Mas sem qualquer razão especial, fui posto de lado. Hoje sinto a responsabilidade de fazer o meu melhor para apoiar os interesses do povo, e de reformar o mecanismo que faz com que a vontade da maioria do povo seja posta de lado”.

Em relação às negociações em curso sobre o nuclear iraniano, Ahmadinejad acredita que a União Europeia poderia ter uma boa relação com o Irão se fosse menos “influenciada” pelos Estados Unidos.

"Temos um desejo, mas não sabemos se é viável ou não. Gostaríamos de ver a União Europeia a sair da sombra dos Estados Unidos. A União Europeia poderia ter uma boa relação com o Irão. E os Estados Unidos também. Lembro-me quando o Sr. Obama era candidato e prometeu várias vezes mudar de política. E os países acolheram essa ideia de braços abertos. Mas infelizmente ele não cumpriu a sua promessa. Perdeu a oportunidade. Espero que o Sr. Biden use a sua oportunidade. Penso que__ no final, as elites qualificadas vão reunir e resolverão a questão".

A entrevista de Anelise Borges a Mahmoud Ahmadinejad é o destaque do Global Conversation desta segunda-feira.

