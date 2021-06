Bombeiros limpam praias da Córsega

As operações de limpeza continuam na costa da ilha francesa da Córsega.

Vários bombeiros retiraram da praia de Solaro, no leste da ilha, pequenos pedaços de hidrocarbonetos. O caso está relacionado com uma alegada desgasificação ilegal de um navio que terá ocorrido na sexta-feira, no Mar Mediterrâneo.

Várias toneladas de combustível foram recuperadas no fim de semana, mas as autoridades temem que o trabalho de limpeza se esteja a dificultar pois a contaminação está cada vez mais dispersa.

O prefeito da Alta Córsega, François Ravier. afirma que desde sábado viram "ambas as manchas a partirem-se em 7 ou 8 manchas, que derivam em direção ao sul. A situação na Alta Córsega parecia estar relativamente protegida, mas com a exceção dos ressurgimentos, que são fenómenos bastante clássicos. Quando há manchas, temos por vezes um ressurgimento nas praias, de acordo com as correntes e variações de temperatura da água do mar".

As praias no departamento da Alta Córsega estão interditadas.

Além dos helicópteros, no mar estão um navio da Marinha e cinco barco a tentar controlar as manchas de combustível.

O Ministério Público de Marselha abriu já um inquérito, encarregando a polícia marítima de tentar rastrear o navio responsável pela desgasificação ilegal.

Caso sejam identificados, os culpados poderão ter de pagar uma pesada coima. Em 2016, uma empresa tunisina foi multada em meio milhão de euros.