Reino Unido anuncia acordo de livre comércio com a Austrália

A Grã-Bretanha anunciou as linhas gerais de um acordo de livre comércio com a Austrália, o primeiro concebido a partir do zero desde que saiu da União Europeia.

O acordo elimina taxas sobre uma vasta gama de produtos e reduzirá também as barreiras em termos de serviços financeiros. Um "acordo importante do ponto de vista económico, não há dúvidas quanto a isso", afirmava o primeiro-ministro britânico. Boris Johnson acrescentava que não iria "exagerar o aumento global dos nossos respetivos PIBs, que resultará disto. Mas penso que é mais importante do ponto de vista político e simbólico. Estamos a abrir-nos", concluía.

Mas os produtores britânicos de carne manifestavam preocupação pelo facto de não poderem competir com os preços, do borrego por exemplo, praticados pela Austrália, e esperam agora para ver o documento final que deverá ser "nos próximos dias", de acordo com Boris Johnson.

A Austrália é o 14º maior parceiro comercial do Reino Unido, representando 13,9 mil milhões de libras (19,5 mil milhões de dólares) de exportações e importações no ano passado, de acordo com as estatísticas do governo britânico. A relação é ainda mais importante para a Austrália, que considera a Grã-Bretanha como o seu 5º maior parceiro comercial.