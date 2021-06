Robôs distribuem água-benta

Nos preparativos para a peregrinação do Hajj, em Meca, e para evitar mais contágios com o vírus SARS-CoV2, as garrafas de água do poço sagrado de Zamzam estão a ser distribuídas por robôs.

A Árabia Saudita autoriza este ano que 60.000 pessoas vacinadas contra a Covid-19 a realizarem a peregrinação a Meca.