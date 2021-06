Skateboarders do Soweto celebram Dia da Juventude na África do Sul

no comment

Dezenas de skaters tomam conta da rua Vilakazi no Soweto para celebrar o Dia da Juventude, o feriado público sul-africano que assinala o aniversário da revolta do Soweto em 1976. A Sociedade de Skate do Soweto organizou o evento, conhecido como "bombing/bombardeamento" na linguagem desportiva - que significa descida de alta velocidade nas ruas da cidade.