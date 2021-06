Palestinianos entram em conflito com polícia israelita na mesquita Al-Aqsa

no comment

Palestinianos protestaram após as orações de sexta-feira no complexo da mesquita Al-Aqsa em Jerusalém e entraram brevemente em conflito com a polícia israelita - três manifestantes ficaram feridos.

Uma série de confrontos muito mais violentos no local, em abril e maio, ajudou a incendiar a guerra de 11 dias em Gaza, no mês passado. O local sagrado tem sido frequentemente o cenário da violência israelo-palestiniana.