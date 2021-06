Bélgica confirma morte de quatro portugueses em derrocada

As autoridades belgas confirmaram que há quatro portugueses entre as cinco vítimas mortais do desabamento de uma escola em construção, em Antuérpia. Os corpos foram todos resgatados dos escombros, entre sexta e sábado, com a ajuda de equipas cinotécnicas.

O presidente da autarquia belga, Bart de Wever, que qualificou o acidente como uma catástrofe terrível, disse que está em contacto permanente com as famílias e a disponibilizar toda a ajuda necessária. As causas do acidente, que fez também nove feridos, dos quais três nos cuidados intensivos, estão ainda por apurar. O primeiro-ministro belga Alexander de Croo enviou uma mensagem de condolências a António Costa e diz estar a trabalhar com a embaixada de Portugal no apoio às famílias.