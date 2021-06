Final do Euro 2020 em Wembley em risco devido à crise sanitária

Jogar na final do Euro a 11 de Julho em Wembley - é um marco para os futebolistas do campeonato europeu. Ainda não está nada decidido sobre quem jogará contra quem e, agora, levantam-se dúvidas em relação ao local da final. Foi o Primeiro Ministro de Itália que lançou dúvidas sobre o assunto na segunda-feira, durante uma reunião com o Chanceler alemã.

Mario Draghi chamou a atenção para a deterioração da situação sanitária no Reino Unido...

Sim, defendo que a final não deve ter lugar num país em que o risco de infeção esteja a aumentar rapidamente. Mario Draghi Primeiro-ministro de Itália

O Reino Unido enfrenta um aumento do número de infeções ligadas à variante Delta do novo coronavírus. Na sexta-feira, o primeiro-ministro do Reino Unido salientou que a sua prioridade era a "saúde pública" e não a continuidade dos jogos do Euro em Wembley. A decisão cabe agora à UEFA, o organizador da competição.