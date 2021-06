Nikol Pashinyan vence eleições na Arménia

O primeiro-ministro arménio Nikol Pashinyan saiu vencedor das eleições legislativas no país. Os resultados completos, divulgados esta manhã, confirmam o que as sondagens à boca das urnas já diziam, com uma vitória folgada do partido Contrato Civil, liderado pelo atual chefe de governo, à frente da Aliança Arménia do antigo presidente Robert Kocharyan.

Bashinyan diz que "este é um mandato claro do povo arménio para continuar o trabalho". É uma aposta ganha para o primeiro-ministro, que tinha convocado estas eleições antecipadas para responder ao descontentamento popular face ao acordo de paz assinado com o Azerbaijão na sequência da guerra no enclave de Nagorno-Karabakh, que levou a meses de protesto.

O acordo de paz impulsionado pela Rússia acabou com seis semanas de guerra no Nagorno-Karabakh, mas obrigou ao recuo por parte da Arménia, que entregou ao Azerbaijão partes importantes do território, que até então controlava.