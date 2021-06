'Brexit' não afetou União Europeia

A euforia dos defensores da saída do Reino Unido da União Europeia deu início a uma nova era tanto na Grã-Bretanha como no bloco europeu.

Os líderes da União Europeia alertaram que o Brexit iria enfraquecer ambas as partes, mas o que pensam os cidadãos europeus?

A euronews, em parceria com a Redfield e a Wilton Strategies, realizou uma sondagem em quatro dos maiores países da União: Alemanha, França, Espanha e Itália.

Repondendo à questão: Estará a União Europeia melhor ou pior sem o Reino Unido?

Gráfico euronews

A maioria dos inquiridos parece pensar que a o bloco europeu não está nem melhor nem pior desde a saída da Grã-Bretanha. 17% dos franceses acreditam que a União está melhor, por causa do Brexit, mas um quarto dos espanhóis dizem que o bloco sofreu com a perda de uma das maiores potências económicas do mundo.

Gráfico euronews

As consequências do Brexit ainda se fazem sentir em ambos os lados do Canal da Mancha, e isso tem aumentado a tensão nas relações entre Bruxelas e Londres. Cerca de um terço dos inquiridos, nos quatro países, concorda com a ideia de que a União Europeia quer punir o Reino Unido por ter saído. Um pequeno número discorda.

Essa noção de "preço a pagar" infiltra-se nas atitudes dos contribuintes em França, Alemanha, Itália e Espanha.

Gráfico euronews

Quando se pergunta se os residentes britânicos que compram casas de férias na União Europeia, deveriam pagar impostos adicionais depois do Brexit, a opinião predominante nos quatro estados-membros é que sim.

Na Alemanha, 38% dos inquiridos consideram que os proprietários britânicos de casas de férias deveriam pagar mais, uma opinião que sobe para 57% em Espanha, um país que serve de lar para muitos expatriados britânicos.