Milhares de crentes sobem à cratera de um vulcão ativo, no leste de Java, na indonésia, para lançar oferendas durante uma cerimónia religiosa secular. Todos os anos, pessoas da tribo Tengger reúnem-se para lançar fruta, vegetais, flores e até gado, para a grande "boca" ardente do Monte Bromo, como parte do festival Yadnya Kasada.