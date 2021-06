Festival "Velas Escarlate" ameaça agravar Covid-19 na Rússia

Milhares de pessoas celebraram o tradicional festival "Velas de Escarlate" no rio Neva, em São Petersburgo, num dia marcado por recordes mortes com Covid-19 na cidade.

O evento com mais de século de existência assinalou o fim do ano letivo com diversos espetáculos de fogo de artifício e a passagem da réplica de um veleiro do século XIX.

As imagens mostram a maioria das milhares de pessoas na celebração sem usar máscara e nada preocupadas com o agravamento da epidemia registado na Rússia.