Em Dakar, a capital do Senegal, manifestantes entraram em confronto com a polícia, na sexta-feira. Um protesto contra um projeto de lei antiterrorismo e uma reforma do Código Penal proposta pelo governo. As forças de segurança foram destacadas para o exterior da Assembleia Nacional, onde a lei estava a ser debatida, e para outros pontos da cidade. Os opositores do Presidente Macky Sall dizem que o documento pode ser utilizado para silenciar a oposição.