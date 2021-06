Marinha da Tunísia resgata 178 migrantes

A Marinha da Tunísia resgatou, no domingo, 178 migrantes que tentavam atravessar o Mediterrâneo para chegar à Europa. Durante três operações, ao largo da costa sul do país, foram ainda recuperados dois corpos.

As autoridades locais dizem tratar-se de cidadãos do Egito, Tunísia, Síria, Costa do Marfim, Bangladesh, Nigéria, Mali e Etiópia, que tinham partido do porto líbio de Zuwara durante a noite de sexta-feira.

Na quinta-feira, e de acordo com a Organização Internacional para as Migrações, tinham sido intercetados 267 migrantes vinham também da Líbia, a maioria dos quais do oriundos do Bangladesh.

As organizações não-governamentais no terreno dizem que a situação está a agravar-se. Os centros de acolhimento estão cheios e o fluxo de pessoas está a aumentar.

De acordo com a agência das Nações Unidas para os refugiados, UNHCR, houve 11.000 partidas de janeiro a abril de 2021 da Líbia em direção à Europa. Um aumento superior a 70% em relação ao mesmo período. De um de janeiro a 31 de maio pelo menos 760 pessoas morreram ao tentar fazer a travessia do Mediterrâneo, diz a ONU.