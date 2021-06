Variante Delta aumenta contaminações na Europa

Depois de dois meses e meio em queda, o número de novos casos de Covid-19 volta a aumentar na Europa, sobretudo devido à variante Delta, com novos surtos nomeadamente no Reino Unido, na Rússia ou em Portugal.

Em vários países, é uma corrida entre o aumento de casos da variante Delta e a campanha de vacinação.

A frequência da variante ultrapassa os 56% em território português, onde foram registados 1746 novos casos e mais seis mortes devido ao coronavírus.

Motivada pelos receios do alastramento da variante Delta, a Alemanha avançou com uma quarentena obrigatória para as pessoas provenientes de Portugal.

Mais uma vez, a Comissão Europeia apelou aos Estados-membros para coordenarem as medidas de combate à Covid-19.

O porta-voz do executivo europeu, Christian Wigand, frisou que "é importante que a ativação de qualquer travão de emergência seja comunicada à Comissão e aos outros Estados-membros o mais rápido possível. Os Estados-membros também devem seguir as recomendações, com medidas estritas como a quarentena, mas sem proibir as viagens. As medidas alemãs não parecem estar completamente alinhadas com isso."

Na Finlândia, os planos para aliviar as restrições estão a ser prejudicados pelos adeptos de futebol que regressam de jogos do Euro2020.

Segundo as autoridades sanitárias, já há pelo menos 300 casos positivos confirmados de finlandeses que tinham viajado à Rússia para assistir a jogos.