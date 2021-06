G20 promete fazer mais para lutar contra a fome

O segundo dia da cimeira do G20, em Itália, ficou marcado por um compromisso das vinte nações mais ricas do mundo em fazer mais para lutar contra a fome, em particular em África. Segundo o Programa Alimentar Mundial, a fome ameaça atualmente 41 milhões de pessoas, nomeadamente na Etiópia, no Sudão do Sul ou no Iémen.

Luigi di Maio, ministro italiano dos Negócios Estrangeiros:"Do lado italiano, aproveitámos a ocasião para lançar um apelo para que em todas as zonas de crise haja uma garantia de acesso humanitário livre e completo, necessário para cumprir os objetivos no plano logístico, para poder fornecer ajuda às populações necessitadas."

Os chefes da diplomacia do G20 defenderam uma maior cooperação face a crises comuns, como a pandemia ou as alterações climáticas. Fragilizado durante os anos da administração Trump, o multilateralismo foi defendido por vários dos intervenientes na cimeira, nomeadamente o secretário de Estado norte-americano Antony Blinken.