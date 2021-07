Morreu Donald Rumsfeld

Morreu uma das faces da invasão norte-americana do Iraque em 2003. Donald Rumsfeld foi secretário da Defesa durante a administração de George W. Bush, entre 2001 e 2006, altura em que dirigiu as operações de guerra no Afeganistão (em resposta aos ataques terroristas de setembro de 2001) e no Iraque. Tinha já exercido o mesmo cargo entre 1975 e 1977, sob as ordens de Gerald Ford. O mandato ficou marcado por várias controvérsias, incluindo as práticas de tortura por parte das forças armadas norte-americanas para com os suspeitos de terrorismo ou a alegação de que o Iraque deteria armas de destruição em massa, com que justificou a guerra de 2003.

Rumsfeld morreu aos 88 anos na sua casa em Taos, no Novo México, segundo anunciou a família, que não quis adiantar a causa de morte.