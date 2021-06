O candeeiro que ouviu cantar Maria Callas

no comment

O majestoso candeeiro do Teatro Colon, considerado uma das mais importantes casas de ópera do mundo, localizado em Buenos Aires, e onde cantou, por exemplo, Maria Callas, foi retirado, na terça-feira, da cúpula do salão principal para o seu ritual de manutenção anual, dias antes da reabertura ao público. Trata-se de uma estrutura de 1.300 quilos e 735 luzes.