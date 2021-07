Jair Bolsonaro na sombra da destituição

Jair Bolsonaro debaixo de pressão e da sombra da destituição, no Brasil. O pedido de destituição chegou à Câmara dos Deputados embalado por vozes de protesto. Acusações de má gestão da pandemia e de corrupção na compra de vacinas contra a Covid-19 levaram representantes de vários povos indígenas a juntar-se aos opositores de Bolsonaro, numa manifestação em Brasília na quarta-feira. No mesmo dia em que o Ministério Público do Distrito Federal informou que decidiu dar início a uma "investigação criminal" em torno das suspeitas de irregularidades, na compra da vacina indiana Covaxin pelo Governo brasileiro. O Presidente do Brasil diz que não serão "mentiras" a tirá-lo do poder.

O documento consolida argumentos já apresentados nos mais de 120 pedidos de destituição contra Bolsonaro. O texto aponta também interferência indevida da Polícia Federal para a defesa de interesses pessoais e familiares; o agravamento da pandemia com práticas negacionistas e agressões ao direito à saúde. O ex-presidente brasileiro Lula da Silva disse que espera que "manifestações de rua" ajudem a pressionar a Câmara dos Deputados do no processo de destituição contra Jair Bolsonaro.