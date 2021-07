Nepal assinala época de cultivo do arroz

Agricultores nepaleses participam no festival do arroz saltando para os campos lamacentos. O festival coincide com o início da época de cultivo do arroz no país. os agricultores cantam, dançam e atiram lama uns aos outros enquanto espalham as sementes.

Segundo o ministério da Agricultura, no ano passado, o país produziu mais de cinco milhões de toneladas de arroz.