Espanha e Itália nas meias-finais

Os espanhóis tiveram de esperar até ao último minuto para carimbar o passaporte para as meias-finais do Europeu de futebol. A Suíça que fez tombar a França, fez suar a Espanha e, mesmo só com 10 jogadores em campo, segurou o empate (1-1) e levou a decisão para as grandes penalidades.

O seleccionador espanhol diz que não sofreu nos pénaltis. Luis Enrique confessa que "confiou" nos jogadores e sobretudo no guarda-redes Unai Simon e diz que "só podia aceitar o desfecho que viesse".

Itália invicta na fase final do Euro2020

A Espanha vai enfrentar a Itália, na próxima terça-feira, em Wembley. Os fãs da squadra azurra tiveram mais uma vez motivo para fazer festa. A equipa tem um dos percursos mais sólidos deste europeu e impôs-se frente à Bélgica. Roberto Mancini lamenta a lesão de Leonardo Spinazzola. O seleccionador italiano considera que a equipa merecia mais um golo para dilatar o resultado de 2-1 e criticou o penálti que permitiu o único golo belga, no final da primeira parte.

Itália e Espanha jogam na próxima terça-feira, em Wembley. Este sábado a Ucrânia joga com a Inglaterra e a Chéquia com a Dinamarca. Os vencedores passam à meia final, também no estádio londrino, na quarta-feira.