C-130 da Força Aérea das Filipinas despenha-se

Subiu para 31, o balanço provisório de mortos em resultado da queda de um C-130 da Força Aérea das Filipinas. Há civis entre as vítimas do acidente que fez ainda 54 feridos, alguns em estado grave. Nos destroços do aparelho as equipas de resgate procuram outras 17 pessoas.

Desconhecem-se as causas do acidente. Sabe-se que ocorreu perto do meio-dia quando o aparelho tentava aterrar junto à aldeia de Bangkal, numa região montanhosa do sul do país.

O C-130 tinha 96 pessoas a bordo, maioritariamente militares. Os dois pilotos sobreviveram mas ficaram gravemente feridos.

No terreno foi montada uma operação de resgate.