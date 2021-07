Devastação em cidade japonesa após deslizamento de terras

Foram encontrados dois corpos após um enorme deslizamento de terras em Atami, no centro do Japão, no sábado, depois de dias de chuva forte. Vinte pessoas ainda estão desaparecidas, segundo as autoridades.

As filmagens televisivas mostraram a lama a varrer edifícios numa encosta na cidade turística, a sudoeste de Tóquio. O Primeiro-Ministro Yoshihide Suga disse que os serviços de emergência e os militares tinham lançado missões de salvamento e evacuação, avisando para a previsão de mais aguaceiros.