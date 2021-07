Milhares de pessoas marcham em Bogotá numa celebração do orgulho gay

no comment

Inúmeras bandeiras arco-íris voaram e juntarem-se a um desfile anual do orgulho gay na capital colombiana, Bogotá, no domingo (4 de julho de 2021).

Dançando, cantando e aplaudindo, os participantes na XXV marcha do Orgulho Gay caminharam do Parque Nacional Enrique Olaya Herrera até à Plaza de Bolívar, no centro da cidade.

Muitos dos participantes pararam para tirar fotografias junto a uma escadaria pintada com as cores da bandeira do arco-íris, numa demonstração de orgulho. A artista Sandra Marcela disse que criou o mural para ajudar a comunidade LGBT em Bogotá a sentir-se "acompanhada, reconhecida, bem-vinda".