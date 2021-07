Avanço talibã leva a fecho de consulados

A situação no aeroporto da emblemática base militar de Bagram é o reflexo da instabilidade que reina no Afeganistão.

Responsáveis afegãos informaram que, depois de duas décadas de presença, as forças norte-americanas retiraram-se repentinamente, sem informar o novo comandante afegão da base.

Ao mesmo tempo, o avanço dos talibãs no norte do país levou a Turquia e a Rússia a fecharem os respetivos consulados na região e as representações diplomáticas do Uzbequistão, Tajiquistão, Índia e Paquistão anunciaram uma redução dos serviços.

Mais de mil soldados afegãos fugiram para o vizinho Tajiquistão na sequência de intensos combates no fim-de-semana, à medida que os talibãs intensificam a ofensiva, lançada com o anúncio da retirada das forças dos Estados Unidos do país.