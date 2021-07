Forte ofensiva talibã no norte do Afeganistão

À medida que as tropas americanas vão abandonando o Afeganistão, os talibãs vão ganhando terreno.

Um vídeo publicado pelo canal online de propaganda talibã, Azamnews, mostra o que diz ser a entrada dos talibãs na cidade de Qala-e-Naw, na província de Badghis. A Associated Press diz que não conseguiu confirmar a veracidade das imagens.

De acordo com vídeos que têm vindo a ser publicados nas redes sociais, uma forte ofensiva dos combatentes radicais levou à conquista de vários distritos no norte do país.

Segundo o chefe do conselho provincial de Badghis, desde as primeiras horas da manhã desta quarta-feira, as batalhas têm vindo a desenrolar-se perto do quartel-general da polícia provincial e de uma base militar de Qala-e-Naw.

90% das tropas e equipamento americanos já deixaram o Afeganistão, com a retirada total prevista para finais de agosto.

Na semana passada, oficiais norte-americanos desocuparam o maior aeródromo do país, a base aérea de Bagram, o epicentro da guerra iniciada após os ataques do 11 de setembro, para expulsar os Talibãs e capturar os responsáveis da Al-Qaeda.