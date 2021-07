Irlanda do Norte acende a tradição das "bonfires"

É uma conhecida tradição anual na Irlanda do Norte. Construir uma estrutura a partir de paletes de madeira, colocar a bandeira irlandesa no topo e acender a fogueira. Costuma acontecer no início de julho que assinala a vitória do protestante Guilherme de Orange contra o católico James II em 1690.

Estas fogueiras são chamadas "Bonfires". Segundo conta a tradição as fogueiras iluminariam Guilherme de Orange. E se os protestantes as fazem em julho, os católicos fazem-no em agosto, queimando a bandeira britânica e cada comunidade tenta rivalizar com a outra.

Em çaio deste ano assinalou-se o 100º aniversário da divisão da Irlanda. Durante gerações, as fogueiras têm sido o símbolo de um sindicalismo que agora ganha força com Brexit.