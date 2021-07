Altas temperaturas dificultam combate a incêndios nos EUA

no comment

Os bombeiros lutavam para conter um grande incêndio florestal no norte da Califórnia sob altas temperaturas, enquanto outra onda de calor atinge o oeste dos EUA este fim de semana. O Parque do Vale da Morte, na Califórnia, registou no sábado 54,5 graus de temperatura.

Há outros incêndios nos Estados do Nevada, Oregon, Arizona e Idaho.