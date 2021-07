Diretora-geral da Saúde admite alívio das restrições em Portugal em setembro

Portugal assiste novamente a uma subida na curva de casos de covid-19, mas a diretora-geral da Saúde mostra-se relativamente otimista com o final do verão.

Na semana em que o país esteve acima da média de vacinação diária da União Europeia (UE), - estando a administrar 1,7 doses por 100 pessoas, numa média a sete dias, contra as 0,83 da UE - Graça Freitas destacou, numa entrevista à TSF e ao Jornal de Notícias, o esforço de vacinação nacional, admitindo um alívio das restrições sanitárias em setembro.

"Estamos com um excelente ritmo de vacinação, temos recebido as vacinas suficientes para conseguir manter esse ritmo e temos uma previsão de que no início de setembro, cerca de 80% da população com uma dose e 70% com duas doses".

A previsão conta já com pressuposto de que a vacinação de jovens entre os 12 e os 15 anos contra a covid-19 vá ser autorizada.

A diretora-geral da Saúde alerta, no entanto, para a possibilidade de as mutações do vírus poderem levar à aplicação de novas medidas sanitárias.

Até ao momento, apenas 0,1% das pessoas com a vacinação completa em Portugal, foram infetadas, após o período estipulado para a eficácia da vacina.

"São quase três milhões de pessoas vacinadas, duas doses, mais 14 dias, e 3580 adoeceram", afirmou Graça Freitas

Este domingo, Portugal registou mais 8 mortes e 2.323 casos de covid-19 em 24 horas. De acordo com o boletim da DGS, há também mais 40 doentes internados, nove dos quais em cuidados intensivos.