Festival Cruïlla reúne dezenas de milhares de pessoas em Barcelona

A organização do Festival Cruïlla em Barcelona diz que o evento foi um sucesso. O festival pretende servir de teste em plena pandemia, numa altura em que a Catalunha enfrenta, uma vez mais, uma situação extremamente complicada, como admitiu o Governo regional.

Mais de 50 mil pessoas participaram no festival de três dias, depois de terem feito testes rápidos de antigénio.

"A sensação é incrível. Estar no meio de tanta gente junta é estranho, porque há muitos casos. Mas para este concerto, penso que com todas as medidas que foram tomadas, as coisas não podem correr mal", diz uma jovem.

Dos mais de 50 mil festivaleiro testados à entrada, 289 testaram positivo à Covid-19.

Aos participantes não foi pedido que respeitassem regras de distanciamento social, mas apenas que usassem máscaras FFP2. Mesmo assim estima-se que apenas 70% do público as tenha usado.

As informações sobre os testes vão ser transmitidas às autoridades de saúde, para que façam o rastreio de casos positivos entre os participantes nas próximas semanas.

Paris realizou um concerto teste, com quase quatro mil pessoas, no dia 29 de maio. Todos os participantes tiveram de usar máscara. Segundo as autoridades de saúde, o evento não demonstrou um risco acrescido de infeção por Covid-19. O estudo demonstrou uma taxa de infeção similar para as pesssoas que assistiram ao concerto, comparado com pessoas que não participaram.