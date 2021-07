Israel reforça vacinação contra a covid-19

O governo israelita antecipou para 1 de agosto o fornecimento de um novo lote de vacinas contra a covid-19 da Pfizer. Nas últimas semanas, o país verificou um aumento do número de infeções, que levou o executivo a querer travar um possível novo surto.

O primeiro-ministro salientou, no entanto, que "existem vacinas suficientes para todos". Naftali Bennett afirmou que "juntamente com as vacinas existentes, isto assegura, a partir deste momento, um fornecimento contínuo de vacinas no Estado de Israel".

A perda da eficácia da vacina coincidiu com a disseminação da variante Delta e o fim das restrições de distanciamento social. Israel frisa, no entanto, que as novas infeções são na maioria casos ligeiros.

O país tem em marcha uma campanha de vacinação dos adolescentes. É entre a população mais jovem, sobretudo as crianças pequenas, que o número de contágios mais tem aumentado.