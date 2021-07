Milícia anti-talibãs controla entradas na cidade de Herat

Uma milícia anti-Talibãs está a controlar as entradas na cidade de Herat, no oeste do Afeganistão, depois de o veterano e ex-mujahideen Ismail Khan, cujos combatentes ajudaram as forças dos EUA a derrubar os Talibãs em 2001, ter prometido pegar novamente nas armas quando os insurgentes se aproximaram do bastião.