NATO e Ucrânia fazem exercício militar conjunto

A Ucrânia e a NATO conduziram exercícios no Mar Negro com dezenas de navios de guerra durante duas semanas. Uma demonstração dos seus fortes laços e capacidades de defesa, na sequência de um confronto entre as forças militares russas e um contratorpedeiro britânico ao largo da Crimeia no mês passado.

As manobras Sea Breeze 2021, concluídas no sábado, envolveram cerca de 30 navios de guerra e 40 aviões.